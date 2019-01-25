Пензенцы смогут рассчитывать на более дешевый полис ОСАГО

Как платить за ОСАГО меньше. В Центробанке пояснили суть ценовой реформы в сфере автострахования. Часть изменений вступили в силу с 9 января, другие начнут действовать не ранее чем весной. Как уточняют представители регулятора, от реформы выиграют аккуратные и опытные водители. Пензенские журналисты узнали и том, из чего теперь будет складываться цена полиса.

К новому полису ОСАГО применят новый порядок расчета его стоимости. Регулятор расширил тарифный коридор на 20%. Причем как вверх, в сторону повышения, так и вниз, в сторону понижения стоимости. Базовые ставки прошлого года от 3432 до 4118 руб изменились до показателей от 2746 до 4942 руб. Решающим при оформлении ОСАГО нового образца станет фактор безаварийности вождения.

С апреля изменится еще один аспект автострахования: система начисления коэффициента бонус-малус. Это скидки и надбавки за безаварийную езду. Если сейчас у водителя может быть несколько коэффициентов бонус-малус, когда, например, автомобилист был вписан в несколько полисов ОСАГО, и время действия коэффициента распространялось на срок действия полисов, то в дальнейшем у одного водителя - лишь один коэффициент. Он будет даваться на один год. В случае, если у автомобилиста коэффициентов несколько, будет выбран самый низкий из них.

«Коэффициент возраст-стаж теперь будет. В результате всех этих изменений цена на полис снизится, а вот лихачам придется платить больше. На втором этапе планируется отказаться от коэффициентов, которые признаны недостаточно эффективными: территориального и коэффициента мощности автомобиля», - пояснил заместитель управляющего отделением «Пенза» Волго-Вятского Главного управления Банка России Роман Тюняев.

Функции полиса останутся прежними, кроме того, что он является обязательным сам по себе, и понадобится непосредственно в страховом случае, без него не поставить на регистрационный учет автомобиль. За отсутствие полиса его владельцу грозит штраф.

«Управление транспортным средством с заведомо отсутствующим полисом ОСАГО в соответствии с частью 2 статьи 12.37 КоАП предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 800 рублей», - напомнил начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Вычислить, во сколько обойдется полис ОСАГО, оформленный с учетом нового порядка расчета его стоимости, автомобилисты смогут индивидуально с помощью программы-калькулятора, которую каждый автостраховщик обязан разместить на своем сайте.