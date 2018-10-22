Пензенцы смогут провериться у невролога без записи

В медорганизациях Пензенской области состоится акция «День невролога» (0+), приуроченная ко Всемирному дню борьбы с инсультами.

27 октября с 8.00 до 14.00 все желающие без предварительной записи смогут попасть к врачам. Прием пройдет во всех поликлиниках и медицинских организациях, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Специалисты напомнили, что инсульт находится на втором месте в списке самых частых причин смерти и инвалидности человека.

Информацию о правильном питании и здоровом образе жизни можно найти здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».