04 декабря 2017, 17:31Образование Пензенцы смогут проверить знания по истории Отечества Пензенская область 9 декабря присоединится к масштабной международной акции (0+). Состоится тестирование, посвященное отечественной истории.

Акция проводится в День Героев Отечества. Ее участники должны будут ответить на 40 вопросов за 40 минут. Вопросы теста составлены учеными из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщает пресс-центр правительства области.

«Это дополнительная возможность для каждого жителя не только проверить свои знания, но и открыть для себя что-то новое из истории страны, еще раз вспомнить подвиги героев, судьбоносные события», — отметила региональный координатор проекта, депутат молодежного парламента Пензенской области Наталья Левина.

Пройти тест можно на специальных площадках или на сайте проекта кдгр.рф. Начало тестирования – 9 декабря в 11.00. Вход – свободный. Регистрация пройдет в 10.30, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Адреса площадок в Пензе: ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» - Дом молодежи (ул. Кирова, 51), ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» (проезд Байдукова 1а/ул. Гагарина, 11), школа №69 (ул.Терновского, 168), Пензенская духовная семинария (ул. Перекоп, 4), МБОУ ЛСТУ №2 (ул.Бакунина, 115), школа №77 (ул. Антонова, 27а).

Образование

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