Пензенцы смогут проверить знания по истории

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29 ноября 2018, 17:58Образование
В Пензенской области 30 ноября состоится образовательная акция «Тест по истории Отечества» (6+).
В Пензе акция пройдет в школах № 74 (ул. Ладожская, 131) и № 69 (ул. Терновского, 168), 3-м корпусе лицея № 2 (ул. Шевченко, 17), Пензенском государственном технологическом университете (пр-д Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11), сообщает пресс-служба регионального минобразования.
Также тестирование организуют в районах Пензенской области - в школе села Лопатино (ул. Пионерская, 18) и школе № 1 города Спасска (Советская площадь, 6).
Кроме того, акция будет проходить в режиме онлайн на сайте проекта кдгр.рф.
Тестирование начнется в 11.00. Участникам предложат 40 вопросов, посвященных истории страны и Конституции Российской Федерации. Время на ответы - 40 минут, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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