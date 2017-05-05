Пензенцы смогут проконсультироваться по телефону по вопросам выплаты алиментов

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05 мая 2017, 14:45Общество
В Пензе прошел совместный прием судебных приставов с представителями аппарата уполномоченного по правам ребенка области.
Светлана Александровна уже не первый год пытается решить вопрос со своим экс-супругом. На протяжении долгого времени женщина добивалась алиментов на общего ребенка. Более 400 тысяч рублей она недавно получила, однако оказалось, что бывший муж расплатился не полностью.
Неустойка за несвоевременную выплату алиментов в итоге составила более 400 тысяч рублей. Ситуация непростая, говорят специалисты, должник официально нигде не работает, а имущество оформлено на родственников. Однако женщине обещали помочь.
Подобные совместные приемы судебных приставов с представителями аппарата уполномоченного по правам ребенка Пензенской области проходят регулярно. Вопросы, связанные с выплатой алиментов, - одни из наиболее распространенных. По некоторым исполнительным производствам задолженность доходят до миллиона рублей.
«Очень часто должники по алиментам категорически не хотят платить детям. У них принципиальная позиция, что эти деньги уходят их бывшим женам. Поэтому если у гражданина отсутствует имущество, то судебным приставам сложно взыскать денежные средства, но в данном случае законодательство дает нам такие меры, как привлечение к уголовной, административной ответственности, арест имущества», - рассказала заместитель руководителя управления ФССП по Пензенской области Наталья Платонова.
Проконсультироваться по вопросам выплаты алиментов с судебными приставами теперь можно и по телефону. Начиная с 17 мая, каждую среду в управлении с 14.00 до 16.00 будет работать прямая линия.
Подробную информацию можно узнать на официальном сайте ведомства.
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