Пензенцы смогут проконсультироваться по поводу клещей по «горячей линии»

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28 апреля 2018, 14:03Общество
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области организует работу «горячей линии» (0+) по профилактике клещевых инфекций.
В связи с тем, что в регионе проснулись клещи, с 1 по 15 мая будет проводиться тематическое консультирование жителей.
«Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей, о том, что делать и куда обращаться, если насекомое присосалось», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Позвонить можно с понедельника по четверг - с 10.00 до 17.00 и в пятницу - с 10.00 до 15.45 по телефону «горячей линии»: (8412) 66-09-48. Перерыв - с 12.00 до 12.45.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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