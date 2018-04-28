28 апреля 2018, 14:03Общество

Пензенцы смогут проконсультироваться по поводу клещей по «горячей линии»

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области организует работу «горячей линии» (0+) по профилактике клещевых инфекций.

В связи с тем, что в регионе проснулись клещи, с 1 по 15 мая будет проводиться тематическое консультирование жителей.

«Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей, о том, что делать и куда обращаться, если насекомое присосалось», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Позвонить можно с понедельника по четверг - с 10.00 до 17.00 и в пятницу - с 10.00 до 15.45 по телефону «горячей линии»: (8412) 66-09-48. Перерыв - с 12.00 до 12.45.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скиншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-2371827/

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