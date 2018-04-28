Пензенцы смогут проконсультироваться по поводу клещей по «горячей линии»

В связи с тем, что в регионе проснулись клещи, с 1 по 15 мая будет проводиться тематическое консультирование жителей.

«Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей, о том, что делать и куда обращаться, если насекомое присосалось», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Позвонить можно с понедельника по четверг - с 10.00 до 17.00 и в пятницу - с 10.00 до 15.45 по телефону «горячей линии»: (8412) 66-09-48. Перерыв - с 12.00 до 12.45.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».