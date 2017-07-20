Пензенцы смогут пройти обследование на выездной медицинской консультации

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20 июля 2017, 19:04Здоровье
В Центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского специалисты центра здоровья городской поликлиники и детской областной больницы провели выездную консультацию для пензенцев. Горожане смогли задать свои вопросы терапевту, педиатру, гастроэнтерологу и психотерапевту. Пензенцам измерили артериальное давление и уровень холестерина и сахара в крови. Кроме того, можно было узнать рост, вес и индекс массы тела.
«Если человек к нам пришел, увидел, что у него повышенны глюкоза, холестерин, во-первых, должен задуматься о своем здоровье, обратиться к участковому терапевту и дальше проходить обследования. Может быть, у него уже сахарный диабет, или просто надо подкорректировать питание», - сказала медицинская сестра центра здоровья «Городской поликлиники» Галина Гусева.
«Подобные мероприятия очень востребованы населением, так как это дает возможность без предварительной записи к врачу получить определенный набор медицинских услуг», - добавила заместитель главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.
Подобная акция проводилась в пензенских парках в 2016 году, тогда медикам удалось привлечь внимание сотен горожан.
В августе специалисты снова будут консультировать жителей города в одном из парков Пензы. За день рассчитывают принять от 150 до 200 человек.
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