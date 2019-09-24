Пензенцы смогут прогуляться по Соборной площади

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел на Соборной площади совещание, участники которого обсудили благоустройство общественного пространства, прилегающего к храму.

«Нам необходимо начать работу по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина», принять соответствующие решения. Также нужно грамотно подойти к модернизации общественного пространства, ведущего к храму», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил организовать обсуждение благоустройства городских пространств и размещения на улицах нескольких объектов.

«Давайте обсудим разработанные планировки скверов, дальнейшее развитие городских территорий. Что касается Соборной площади, то ее надо постепенно, насколько позволяет проведение строительных работ, освобождать от заграждений. Территория собора должна быть открыта для людей, пусть они приходят сюда, гуляют, видят, как достраивается православный храм», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Также во время совещания глава региона оценил ход отделочных работ и высказал несколько замечаний, сообщает пресс-центр регионального правительства. Также присутствующие обсудили варианты организации парковки рядом с собором, пишет ИА «Пенза-Пресс».