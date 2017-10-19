19 октября 2017, 19:28Общество Пензенцы смогут прочесть новый путеводитель на своих гаджетах В Пензе прошла презентация нового путеводителя по историческому центру. Он рассказывает о знаковых местах города и предлагает удобный маршрут, двигаясь по которому, можно осмотреть максимальное количество достопримечательностей. В дополнение к новому изданию выпустили компактную туристскую карту.

Самые значимые места исторической части Пензы под одной обложкой. Две тысячи экземпляров нового Путеводителя по областному центру увидели свет. Его создавали пензенские краеведы, ученые, историки, экскурсоводы, дизайнеры и фотографы. Работа заняла около шести месяцев.

«Последний путеводитель вышел в Пензе чуть ли не 50 лет тому назад. Автором его был гениальный Олег Михайлович Савин. Но город развивается, появляются новые объекты, памятники. И такой путеводитель сейчас необходим», - отметила экскурсовод Татьяна Кайманова.

Первый тираж путеводителя разошелся очень быстро. Планируется так же разместить справочник в интернете, чтобы гости города могли его прочесть и на экранах своих гаджетов. В дополнение к путеводителю можно взять большую туристскую карту. На ней отмечены гостиницы, рестораны, городские парки и интересные места.

Путеводитель небольшой, но содержательный. На 60 страницах уместились более 50 памятников, архитектурных сооружений, музеев и театров Пензы. Текст сопровождают яркие фотографии, интересные факты и карта маршрута.

«Во-первых, это очень удобный формат. Мы специально не стали его делать очень толстым. Для того, чтобы турист, который к нам приезжает, мог чуть ли не в карман его положить. Во-вторых, он очень красивый. Мы многие фотографии делали сами», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Путеводитель распространяется совершенно бесплатно. Его можно найти в пензенских музеях, концертных залах и театрах, поездах, а так же в туристических центрах на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Сейчас готовятся к выходу еще два путеводителя — «Жемчужины Пензенского края», который расскажет о главных достопримечательностях региона и путеводитель посвященный эко-туризму.

Общество

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