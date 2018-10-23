Пензенцы смогут познакомиться с молодежными движениями времен комсомола

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23 октября 2018, 17:58Образование
В Пензе 24 октября состоится открытие первого в регионе музея молодежи.
Первая экспозиция (0+) посвящена 100-летию ВЛКСМ. В течение трех недель в Доме молодежи можно будет увидеть атрибутику комсомола и пионерии, а также личные вещи членов ВЛКСМ, сообщили организаторы.
Напомним, заместитель председателя правительства области Олег Ягов объявил о создании музея на церемонии открытия выставки «Комсомол сквозь призму 100-летия».
Мероприятие (0+) состоится в 17.00 в Доме молодежи, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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