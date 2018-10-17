Пензенцы смогут повлиять на организацию дорожного движения в городе

Пензенские автомобилисты получили возможность повлиять на организацию дорожного движения в областном центре. По инициативе губернатора в мэрии начали собирать предложения по улучшению ситуации на городских дорогах. Они могут касаться расположения светофоров, дорожных знаков и распределения транспортных потоков.

Улица Антонова - одно из направлений, от которых тянется многометровый автомобильный затор на дороге из района ГПЗ в центр Пензы. Кроме Антонова, машины скапливаются со стороны Ахун на участке улицы Измайлова. Пробка тянется до путепровода.

Одна из возможных причин - не оборудованный светофором пешеходный переход на улице Измайлова. Там расположены остановки общественного транспорта, и очевидно, что бывает много пешеходов. Для сравнения, если ближайший светофор на перекрестке Антонова-Измайлова дает автомобилистам минуту, чтобы те успели продолжить движение, то пешеходы на ближайшем нерегулируемом переходе практически не дают проехать. Они переходят улицу буквально один за другим. С промежутком в 16 и 14 секунд. На улице Володарского автомобилисты, напротив, жалуются на то, что пешеходный переход снабдили новым светофором вместо кнопочного старого образца. Он тормозит движение вне зависимости от того, есть пешеходы или их нет.

Объектом жалоб также стала разметка при съезде с путепровода на улице Злобина, при которой повернуть к «Пензе-3» сразу невозможно. И пробка в районе нефтебазы, которая скапливается в вечернее время. Сейчас мэрия готова услышать автомобилистов. Достаточно отправить предложение на сайт открытая Пенза.

«Это касается разметки, светофоров, знаков и так далее. Всего, что угодно. Предложения будут приниматься в течение месяца, затем их проанализируют, и выберут лучшие. На основании этого будет построена работа департамента в плане организации дорожного движения в городе», - рассказал директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин.

Вернуться к практике кнопочных светофоров, как заметил Максим Иванкин, в настоящее время не планируется. По оценке специалистов, эта система ненадежна. Проблему с тем же пешеходным переходом на улице Володарского постараются решить регулировкой фаз светофора. Кстати, именно эта процедура касается большинства обращений автомобилистов в ведомство, которые поступают в общем порядке. Что же касается предложений, обобщенных с помощью интернета, то они воплотятся в жизнь только в случае соответствия ГОСТам и мерам безопасности.