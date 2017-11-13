Пензенцы смогут поучаствовать в праздновании 75-летия Сталинградской битвы

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13 ноября 2017, 19:38Общество
В Пензенской области ищут «Послов Победы». В регионе стартовал конкурс волонтеров (18+). Добровольцев приглашают принять участие в торжествах по случаю 75-летия разгрома немецко-фашистких войск в Сталинградской битве. Напомним, это событие является днем воинской славы и отмечается 2 февраля. В честь юбилея празднованию собираются придать особый размах.
«Участниками мероприятий могут стать ребята от 18 до 30 лет - представители общественных молодежных движений и организаций, инициативных добровольческих групп. Заявки принимаются на официальном сайте волонтерыпобеды.рф до 25 ноября», - пояснил заместитель начальника управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.
«Также участнику необходимо будет написать информационное послание на своей личной странице в социальной сети на тему: «Почему я должен стать послом Победы в Сталинграде». Оно будет оценено центральным штабом и оргкомитетом конкурса», - добавила руководитель пензенского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ксения Лексина.
По итогам конкурса 200 лучших добровольцев страны соберут 2 февраля в Волгограде. Волонтеры будут помогать в проведении основных торжеств.
До окончания подачи заявок осталось чуть меньше двух недель.
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