Пензенцы смогут поучаствовать в переписи населения нового формата

Жителей Пензенской области призывают принять участие в пробной переписи населения, которая стартовала 1 октября. Она проводится в новом формате - впервые заполнить анкету можно в интернете на портале Госуслуг.

Если верить статистике, число жителей Пензенской области с каждым годом сокращается. Проследить динамику возможно благодаря Всероссийской переписи населения. Следующая пройдет через два года, но уже сейчас всех жителей страны призывают стать участниками пробной переписи.

Впервые принять участие в переписи можно при помощи интернета. На портале Госуслуг, где зарегистрированы 79 миллионов россиян, был разработан новый сервис – «участие в переписи населения». Он будет работать до 10 октября. Все граждане России могут поучаствовать в электронном опросе. Причем анкеты можно заполнить за всех членов семьи.

«В конце опроса вы получите специальный код, он будет важен в период проведения полномасштабной переписи 2020 года, его нужно будет передать сотруднику, который подтвердит ваше участие в переписи», - пояснила начальник отдела статистики населения, здравоохранения, цен и финансов Пензастата Ольга Лычкина.

Особых изменений в переписных листах нет. Всего их порядка 20. В программу переписи 2018 года вошли три новых вопроса – «проживали ли вы более года в других странах», «зарегистрированы ли вы в этом помещении», «имеете ли вы регистрацию по месту пребывания в Российской Федерации». Исключен вопрос о наличии ученой степени.

«Проведение переписи онлайн - очень удобно, исключается общение с незнакомыми людьми, мошенничество, меньше времени затрачивается на ответ», - добавила Ольга Лычкина.

Еще в марте 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о переписи населения через Интернет. Предполагалось, что новый - электронный способ сбора информации позволит снизить затраты.

«На такое широкомасштабное мероприятие требуется много затрат. Благодаря переписи онлайн их можно будет снизить», - подчеркнул заместитель руководителя Пензастата Петр Мухин.

От традиционной переписи отказываться пока рано. Ведь пользоваться электронными услугами могут не все. В пробной переписи поквартирный обход проведут с 16 по 31 октября только в девяти субъектах Российской Федерации. Пензенская область в их число не вошла.