27 октября 2017, 19:31Общество Пензенцы смогут посетить уникальный музей радиотехники В технопарке высоких технологий «Рамеев» в скором времени появится уникальный музей радиотехники. Его создатель, известный в Пензе радиолюбитель Геннадий Коровин, собирал коллекцию уникальных экспонатов более 50 лет. У него - более 900 образцов различной техники. Свой вклад в создание музея внес и телеканал «Экспресс».

Геннадий Коровин рассказал об одном из уникальных экспонатов своей коллекции техники. Телефон привезли ему в подарок из Севастополя. В скором времени аппарат займет свое место в музее радиотехники, организованном в технопарке «Рамеев».

Большую часть техники Геннадий Коровин собрал сам. На это ушло больше 50 лет. Сначала экспонаты находились в клубе «Кристалл», которым на протяжении многих лет руководит радиолюбитель. Однако в школе внушительной коллекции было тесновато. Тогда сотрудники технопарка «Рамеев» предложили перевезти многочисленные приемники и передатчики к ним.

«Олег Геннадиевич Зонов предоставил помещение, причем инициатива была именно с его стороны. Мы перевезли все с территории школы №69», - рассказал он.

Поучаствовать в процессе создания экспозиции решили и сотрудники телеканала «Экспресс» - передали музею устаревшее оборудование.

«Я прекрасно понимаю, как тяжело собирать экспонаты в музей, потому что, как правило, если техника никому не нужна - ее утилизируют. Когда мы узнали, что такой музей организуется, нам очень хотелось помочь», - пояснил генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

Старый телевизионный монитор, пульт, видеомагнитофон с кассетами, и один из первых плазменных телевизоров теперь стали музейными экспонатами. Совсем скоро их смогут увидеть все желающие. Открытие экспозиции (0+) запланировано на начало 2018 года.

Общество

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