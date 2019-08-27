Пензенцы смогут посетить неврологов и пульмонологов в субботу

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27 августа 2019, 16:36Общество
31 августа для пензенцев будет организован дополнительный прием врачами-неврологами и пульмонологами.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, неврологи будут ждать пациентов в субботу в следующих медорганизациях:
- поликлиника ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» (ул. Тамбовская/ Богданова, д. 32/53А);
- поликлиника №1 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Набережная р.Мойки, 51);
- поликлиника №2 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Володарского, 34);
- поликлиника №5 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Жемчужный, 8а);
- поликлиника №6 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Гагарина, 24);
- поликлиника №11 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Калинина, 1а);
- поликлиника №13 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Кронштадтская,12);
- поликлиника №14 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Стасова, 7);
- ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница» (ул. Сорокина, 92);
- ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»;
- ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница»;
- ГБУЗ Наровчасткая участковая больница;
- ГБУЗ Шемышейская участковая больница»;
- ГБУЗ Башмаковская районная больница;
- ГБУЗ Белинская районная больница;
- ГБУЗ Городищенская районная больница;
- ГБУЗ Каменская межрайонная больница;
- ГБУЗ Лунинская районная больница;
- ГБУЗ Мокшанская районная больница;
- ГБУЗ Малосердобинская участковая больница.
Пульмонологи будут вести прием в следующих учреждениях:
- поликлиника ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» (ул. Тамбовская/ Богданова, д. 32/53А);
- поликлиника №3 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Светлая,1);
- ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница».
Записаться на прием можно через портал государственных (муниципальных) услуг или на сайте Пенза-Доктор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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