Пензенцы смогут посетить неврологов и пульмонологов в субботу

31 августа для пензенцев будет организован дополнительный прием врачами-неврологами и пульмонологами.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, неврологи будут ждать пациентов в субботу в следующих медорганизациях:

- поликлиника ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» (ул. Тамбовская/ Богданова, д. 32/53А);

- поликлиника №1 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Набережная р.Мойки, 51);

- поликлиника №2 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Володарского, 34);

- поликлиника №5 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Жемчужный, 8а);

- поликлиника №6 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Гагарина, 24);

- поликлиника №11 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Калинина, 1а);

- поликлиника №13 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Кронштадтская,12);

- поликлиника №14 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Стасова, 7);

- ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница» (ул. Сорокина, 92);

- ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница»;

- ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница»;

- ГБУЗ Наровчасткая участковая больница;

- ГБУЗ Шемышейская участковая больница»;

- ГБУЗ Башмаковская районная больница;

- ГБУЗ Белинская районная больница;

- ГБУЗ Городищенская районная больница;

- ГБУЗ Каменская межрайонная больница;

- ГБУЗ Лунинская районная больница;

- ГБУЗ Мокшанская районная больница;

- ГБУЗ Малосердобинская участковая больница.

Пульмонологи будут вести прием в следующих учреждениях:

- поликлиника ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» (ул. Тамбовская/ Богданова, д. 32/53А);

- поликлиника №3 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Светлая,1);

- ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница».

Записаться на прием можно через портал государственных (муниципальных) услуг или на сайте Пенза-Доктор, пишет ИА «Пенза-Пресс».