Пензенцы смогут пополнить молодежный кадровый резерв мэрии

В Пензе будет объявлен конкурс на включение в молодежный кадровый резерв администрации города.

Об этом сообщил вице-мэр Владимир Волков. По его словам, соответствующее постановление подписано 17 апреля, а 26 числа будет опубликовано.

«Будет объявлен конкурс на молодежный кадровый резерв. С 10 по 14 мая будем принимать документы, до 28 мая будем проводить конкурс и комиссионно определим, кто войдет в резерв», - пояснил он в ходе оперативного совещания в администрации города, которое прошло утром 23 апреля., пишет ИА «Пенза-Пресс».