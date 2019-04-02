Пензенцы смогут попасть в режиссерскую мастерскую ГИТИСа

3 апреля в рамках гастролей московского театра «Школа современной пьесы» в Пензе пройдет предварительное собеседование для желающих поступить в актерскую и режиссерскую мастерскую Российского института театрального искусства (ГИТИС) на заочную форму обучения.

Отмечается, что преимущественно право поступления на бюджет предоставят профессиональным актерам, теле- и радиоведущим, журналистам, а также представителям других творческих профессий.

В пресс-службе областного драмтеатра подчеркнули, что ограничений по возрасту нет.

Собеседование будет проводить руководитель режиссерской мастерской, народный артист России, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы», профессор ГИТИСа Иосиф Райхельгауз.

Встреча (0+) пройдет в 20.30 в Малом зале Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского. Подробности можно узнать заранее по московскому телефону: 8 (499) 340-66-52, а также по телефону в Пензе в день прослушивания: 56-40-89, пишет ИА «Пенза-Пресс».