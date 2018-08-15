Пензенцы смогут поохотиться на пернатых

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15 августа 2018, 16:36Общество
На территории Пензенской области с 18 августа открывается сезон охоты на пернатую дичь.
Согласно постановлению, подписанному губернатором Иваном Белозерцевым, начиная с 18 августа охотники получат законное право стрелять пернатую дичь на территории региона. До 15 ноября можно будет охотиться на полевую, степную, водоплавающую и болотно-луговую дичь, а на боровую —до 31 декабря.
«Получить разрешение на охоту нужно было за 15 дней до начала срока сезона по адресу Лодочный проезд, 10», - сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.
Охотников просят быть внимательными при обращении с огнестрельным оружием, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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