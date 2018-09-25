Пензенцы смогут пообщаться с современными писателями

В пензенской областной библиотеке для детей и юношества 28 сентября состоится встреча с современными писателями и блогерами.

Гости библиотеки смогут пообщаться с авторами современных произведений для детей и подростков Ольгой Шестаковой, Ладой Кутузовой, Дарьей Солдатовой и Андреем Белоножкиным. Также пензенцам расскажут о своем творчестве книжный блогер Дмитрий Гасин и руководитель Национального культурно-образовательного проекта «Книга года: выбирают дети» (0+) Елена Гращенкова.

Начало встречи (0+) - в 15.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».