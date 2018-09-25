Пензенцы смогут пообщаться с современными писателями

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25 сентября 2018, 12:03Образование
В пензенской областной библиотеке для детей и юношества 28 сентября состоится встреча с современными писателями и блогерами.
Гости библиотеки смогут пообщаться с авторами современных произведений для детей и подростков Ольгой Шестаковой, Ладой Кутузовой, Дарьей Солдатовой и Андреем Белоножкиным. Также пензенцам расскажут о своем творчестве книжный блогер Дмитрий Гасин и руководитель Национального культурно-образовательного проекта «Книга года: выбирают дети» (0+) Елена Гращенкова.
Начало встречи (0+) - в 15.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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