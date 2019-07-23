Пензенцы смогут пообщаться с главой регионального управления СКР по телефону

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23 июля 2019, 13:36Общество
Прямая линия состоится 24 июля с 14 до 16 часов по телефону 8(8412)36-13-24.
«Гражданин, желающий обратиться к руководителю следственного управления, связывается по указанному телефону с сотрудником ведомства, которому сообщает свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего звонок переключают на Дмитрия Михайловича Матушкина», - отмечают в региональном управлении СКР.
Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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