Пензенцы смогут пообщаться с главой регионального управления СКР по телефону

Прямая линия состоится 24 июля с 14 до 16 часов по телефону 8(8412)36-13-24.

«Гражданин, желающий обратиться к руководителю следственного управления, связывается по указанному телефону с сотрудником ведомства, которому сообщает свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего звонок переключают на Дмитрия Михайловича Матушкина», - отмечают в региональном управлении СКР.

Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».