Пензенцы смогут пользоваться услугами МФЦ через мобильное приложение

760 тысяч услуг - таковы результаты работы многофункциональных центров Пензенской области за прошедшие полгода. Кроме того, специалисты говорят о том, что с 29 июля услуги МФЦ станут еще на ступень доступнее пензенцам. Начнет работать мобильное приложение, через которое можно будет записаться в многофункциональный центр, отследить статус запрошенной услуги, оплатить штраф ГИБДД или государственную пошлину. Впрочем, благами цифровизации в пензенских МФЦ могут воспользоваться не только жители нашей области, но и те, кому требуется получить услуги дистанционно.

Москвичка Оксана Делиж пришла в пензенский многофункциональный центр на улице Богданова, чтобы оформить идентификацию личности, - это обязательное условие для доступа к возможностям сайта «Госуслуги». С помощью интернета и системы многофункциональных центров женщина хотела открыть в Пензе бизнес.

«Это очень удобно. Я прописана в другом городе и хотела бы здесь все сделать для открытия ИП, надеюсь, что получится, чтобы не ездить по месту прописки», - сказала она.

Сами МФЦ каждого района области тоже в скором времени будут видны как на ладони. С 29 июля начнет работу мобильное приложение, разработанное специально для системы многофункциональных центров и адаптированное под Пензенский регион. Через него можно узнать адреса, телефоны и режим работы ближайшего МФЦ, выяснить, как далеко они от вас находится, записаться на прием, проследить за статусом услуги, которую вы получаете, а также оплатить государственную пошлину и штрафы ГИБДД. Цифровизация и переход в электронный вид - одно из главных направлений в развитии пензенских МФЦ.

«В 2019 году в электронный вид переведены две услуги социальной сферы - по выплате единовременного пособия при рождении двух и более детей, а также по обеспечению питанием детей до трех лет. Эти услуги сейчас оказываются в электронном виде через МФЦ, что сокращает срок на их реализацию», - рассказал заместитель директор ГАО МФЦ Пензенской области Иван Бойцов.

Все это соответствует установке, озвученной президентом страны Владимиром Путиным о том, что в ближайшие пять лет каждый гражданин должен иметь возможность получить любую государственную услугу дистанционно и в режиме реального времени. Если говорить вообще, то всего за два года в пензенских МФЦ появились более 60 новых. Сейчас там оказывают все обязательные услуги федеральных органов власти, в том числе - оформление и выдачу загранпаспортов на десять лет.

За полгода в многофункциональных центрах Пензенской области оказали 760 тысяч услуг. Все это делает реализацию принципа одного окна, когда человек может у одного специалиста получить все необходимые услуги и документы, еще более активной.