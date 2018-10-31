Пензенцы смогут получить ответы на вопросы о пенсиях

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31 октября 2018, 13:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил минтруда провести с населением разъяснительную работу по поводу пенсионной реформы.
«Надо совместно с пенсионным фондом активнее проводить разъяснительную работу - изготовить плакаты с подробной информацией, справочными телефонами, сведениями о том, какие льготы положены ветеранам в регионе. Через средства массовой информации надо доводить сообщения по актуальным вопросам пенсионной реформы, разъяснять положения федерального закона», - цитирует главу региона пресс-центр облправительства.
В пример Иван Белозерцев привел «Российскую газету», которая выпустила статью с ответами на вопросы читателей о параметрах пенсионной реформы. Люди спрашивали о том, как оформить выплаты, интересовались надбавками, льготами и т.д. Статью можно прочитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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