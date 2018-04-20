Пензенцы смогут отдыхать в Сочи на особых условиях

Отдых в Сочи для пензенцев станет доступнее. Об этом договорились губернатор Иван Белозерцев и глава курортного города Анатолий Пахомов. Встреча состоялась в рамках визита делегации из Сочи. Презентация южной столицы прошла в областном правительстве.

Пензенцы в скором времени смогут отдыхать в Сочи на особых условиях. В регионе планируется реализовать проект «Оздоровление трудящихся», который позволит работодателям отправлять работников предприятий в санатории курорта в межсезонье по приемлемым ценам. Программу презентовали во время визита делегации Сочи в Пензенскую область.

«Санатории Сочи готовы с октября по май месяц включительно принимать трудовые коллективы от работодателей по цене от 1300 до 1800 рублей с трехразовым питанием и полным комплексом лечения. Морской воздух с субтропическим климатом дает хороший эффект», - сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

«Пензенцы много трудятся, работают, достигают хороших результатов. Надо отдыхать, чтобы были хорошие условия и подешевле», - сказал губернатор.

По программе «Оздоровление трудящихся» Сочи уже посетили около 50 тысяч туристов со всей страны. Гости также рассказали об основных направлениях развития курортного города и презентовали санатории. Иван Белозерцев отметил, что южная столица в последние годы стала популярным направлением у жителей Пензенской области.

«Красивейший город, хорошая туристическая база для оздоровления. Жители Пензенской области любят Сочи, за последние годы увеличилось количество граждан, которые едут туда отдыхать», - добавил Иван Белозерцев.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере благоустройства городских территорий и создания комфортной среды, а также возможные проекты обмена школьниками и студентами. Как отметил Анатолий Пахомов, отдых в Сочи многим по карману.

«Мы можем одновременно разместить 200 тысяч человек. Из них организованный сектор, который состоит из санаториев, отелей, гостиниц, - 80 тысяч номеров, в которых могут жить где-то 120 тысяч человек. Также есть 80 тысяч мини-гостиниц и гостевых домиков, там ценовая политика начинается от 500 рублей», - рассказал Анатолий Пахомов.

Губернатор Иван Белозерцев пригласил сочинцев в Пензенскую область и рассказал о культурных традициях региона.