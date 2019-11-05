Пензенцы смогут определить будущее «Театрального Приволжья»

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05 ноября 2019, 13:04Общество
Пензенцы могут помочь решить судьбу фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Привожье» (0+).
На официальной страничке фестиваля «ВКонтакте» сообщили, что каждый может повлиять на судьбу проекта «Театральное Приволжье». Для этого нужно позвонить по бесплатному номеру 8-800-350-35-43 и нажать «1» - за продолжение, и «2» - если не хочешь этого.
Лучших определят по результатам телефонного SMS-голосования в ноябре, оно пройдет в прямом эфире телевидения. Победителей фестиваля наградят в Нижнем Новгороде. Победитель получит 200 тысяч рублей на постановку нового спектакля, занявший второе место – 140 тысяч руб., третье – 100 тысяч.
«Дату итогового голосования мы объявим в ближайшее время», - отметили организаторы.
Напомним, фестиваль был инициирован полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. В нем принимают участие школьные и студенческие театры. Он направлен на вовлечение молодежи в театральную среду и создание стимулов для развития искусства.
Пензенский регион на фестивале представляют студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов М.А. Булгакова «Записки юного врача» (12+) и народный самодеятельный коллектив — театральная студия «Арлекин» из города Заречного, которые вышли в финал со спектаклем «Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса. Постановки можно посмотреть онлайн на сайтах фестиваля «Театральное Приволжье» и телеканала «Экспресс».
Интервью с актером театра «Кириллица» вы можете прочитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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