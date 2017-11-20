20 ноября 2017, 19:09Общество Пензенцы смогут окунуться в атмосферу солнечной Армении Пензенцы могут стать участниками образовательно-просветительского марафона, который посвящен Дням культуры Армении в России. Акция стартовала в Москве и теперь добралась до Сурского края. В городе праздник начался с открытия в областной библиотеке имени Лермонтова выставки пензенских художников - уроженцев Армении.

Сохранить частичку исторической родины, на протяжении многих лет находясь за тысячи километров от нее. Дни культуры Армении, стартовавшие в России - это еще одна возможность для каждого познакомиться с богатым историко-культурным наследием древнего народа. В городе в первый день акции (12+) открылась выставка армянских художников, жизнь которых теперь неразрывно связана с Пензой.

Большую часть работ для экспозиции подготовил известный скульптор, преподаватель художественного училища Александр Хачатурян. Помимо философских образов, наталкивающих на серьезные размышления, есть и откровенно шуточные.

«Я не выбираю работы, они сами меня выбирают, если на то пошло. Я прохожу, смотрю, и они говорят – выстави меня. Тут все работы для меня дороги, как мои 10 пальцев», - поделился он.

На выставке в областной библиотеке также представлены работы пензенского скульптора Артура Громова и всемирно известного пейзажиста Вартана Манучаряна. Посетители библиотеки смогли оценить красоту народных армянских танцев. Их продемонстрировал ансамбль «Арагац». В программе были хореографические композиции разных регионов Армении, свадебные обряды и другие постановки.

«Кроме того, будет вечер памяти великого и армянского, и русского композитора песенника. Еще будет конкурс армянской кухни», - заместитель председателя Пензенского регионального отделения Союза Армян России Генрих Мурадян.

Окунуться в атмосферу солнечной Армении пензенцы смогут до 24 ноября.

Общество

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