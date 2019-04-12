Пензенцы смогут обучиться удивительным методикам приготовления кофе

21 апреля в кинокомплексе «Современник» пройдет второй в истории города пензенский «Кофейный фестиваль» (0+). Редкие сорта кофе, уникальные методики приготовления, мастер-классы по керамике и натуральные кондитерские изделия - все это совершенно бесплатно. Как говорят организаторы, перед собой они поставили просветительскую цель - доказать пензенцам, что кофе - это изысканный напиток и научить правильно его выбирать и готовить.

Обучиться удивительным методикам приготовления кофе пензенцы смогут на фестивале. Он пройдет в кинокомплексе «Современник» 21 апреля - с 10.00 до 17.00 вечера.

«Будут мастер-классы, покажем альтернативные способы приготовления кофе, которые мало кому известны, а также дегустация разных сортов этого напитка», - рассказал организатор фестиваля, основатель пензенской кофейной школы Давид Курума.

Фестиваль 2019 года станет вторым в истории Пензы. Организаторы говорят, что их цель - привить жителям города высокую культуры варки и потребления напитка. Среди партнеров фестиваля - лучшие кофейни Пензы, кондитерское предприятие и производители кофе.

«В Израиле кофе преимущественно занимаются арабы, в основном, это семейный бизнес. Он существует с 1975 года. У них существует три цеха по обжарке, в которых они делают это по своей секретной рецептуре», - сказал представитель производителя кофе Радик Масаутов.

Организаторы подготовили три площадки: кофейную, на которой также состоится конкурс на лучшего баристу и лекторий, сладкую, на ней гости попробуют кондитерские изделия из натуральных продуктов, и хендмейд, в этой зоне можно будет подобрать сувернир на кофейную тему от пензенских умельцев.