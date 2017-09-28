28 сентября 2017, 18:59Общество Пензенцы смогут насладиться зрелищным выступлением морских обитателей Пензу посетил один из самых крупных передвижных дельфинариев в России. На суд пензенских зрителей впервые представили шоу черноморских дельфинов. В представлении также участвуют морской котик и огромный белый кит.

Эффектные прыжки черноморских дельфинов - это только часть грандиозного шоу, которое впервые в город привез «Московский дельфинарий» (0+). Удивительные морские артисты с легкостью крутят обручи, играют с мячом, поют и даже рисуют. Невероятные трюки с первых минут представления приковывают внимание.

«Я беру быстрый темп, он сохраняется в течение всей программы. Люди не успевают отойти от одного номера, уже второй заканчивается и они постоянно в таком положении, только выдохнули и опять восторг, до вечера обсуждают», - рассказал старший тренер Сергей Летин.

Свою ловкость зрителям продемонстрировал и обаятельный морской котик Варяг, исполнив зажигательный рок-н-ролл. А огромный белый кит Гоша закружился в вальсе со своим тренером.

Самая экстремальная часть водного шоу - совместное выступление тренера с дельфинами. Головокружительные трюки зрители приветствовали бурными аплодисментами.

«Мы в восторге. Первый раз в были дельфинарии, нам очень понравилось», - поделилась Елена Сачкова.

Первыми зрителями шоу черноморских дельфинов стали дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды. Организаторы устроили для них бесплатный благотворительный концерт.

Увидеть уникальное выступление морских артистов могут все желающие. «Дельфинарий», расположенный на площадке возле торгово-развлекательного комплекса «Коллаж», работает ежедневно.

«Мы работаем в среду, четверг и пятницу в 18.00, в субботу и воскресенье в 12.00, 15.00, 18.00», - сказал ведущий шоу Василий Васанов.

Общество

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