Пензенцы смогут насладиться красотами Ямала

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19 июля 2017, 13:32Культура
Насладиться красотами Ямала теперь могут и жители Пензы. В областной картинной галерее впервые открылась персональная выставка уроженца Азербайджана Джалила Гахраманова.
В коллекции художника - более 500 картин. 50 из них вошли в экспозицию под названием «Ямал – край земли» (0+). Пейзажи, натюрморты и анималистические работы мастер создавал в разные периоды своего творчества.
Живописные полотна автор выполняет в необычной технике. Его картины отличает темпераментная манера письма и погружение в стихию цвета. Так художнику удается изобразить на холстах яркий и богатый образ северной природы.
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