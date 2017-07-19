19 июля 2017, 13:32Культура Пензенцы смогут насладиться красотами Ямала Насладиться красотами Ямала теперь могут и жители Пензы. В областной картинной галерее впервые открылась персональная выставка уроженца Азербайджана Джалила Гахраманова.

В коллекции художника - более 500 картин. 50 из них вошли в экспозицию под названием «Ямал – край земли» (0+). Пейзажи, натюрморты и анималистические работы мастер создавал в разные периоды своего творчества.

Живописные полотна автор выполняет в необычной технике. Его картины отличает темпераментная манера письма и погружение в стихию цвета. Так художнику удается изобразить на холстах яркий и богатый образ северной природы.

Культура

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Источник фотографии: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=XPNq_s5WzA4