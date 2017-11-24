24 ноября 2017, 16:34Общество Пензенцы смогут написать географический диктант на семи площадках Пензенцы примут участие в Международном географическом диктанте, который третий год подряд инициирует Русское географическое общество во всех регионах РФ и многих странах мира.

Акция (0+) состоится 26 ноября в 12.00 часов. Диктант призван определить уровень географической грамотности населения и популяризировать знания о нашей стране.

«В 2016 году в геодиктанте приняли участие 187 187 человек. Из них 92 240 человек написали диктант очно, а 94 947 проверили свои знания через интернет. Общее количество участников акции увеличилось по сравнению с 2015 годом в 2,6 раза», - сообщает перс-центр областного правительства.

В 2017 году диктант выйдет на международный уровень. Участниками смогут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Принять участие можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте http://dictant.rgo.ru.

В Пензенской области будет работать семь площадок:

1. Пензенский государственный университет (кафедра «География»), город Пенза, улица Лермонтова , 37 корпус 15 - главная площадка.

2. Филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева в Пензе.

3. Финансово-экономический лицей №29 города Пензы, улица Коммунистическая, 43а.

4. Лицей Современных Технологий Управления №2, город Пенза, ул.Шевченко, 17.

5. Отдел образования Тамалинского района, Пензенская область, районный поселок Тамала, улица Школьная, 2.

6. Средняя общеобразовательная школа село Соседка, Пензенская область, Башмаковский район, село Соседка, улица Красноармейская, 62.

7. Лицей №2 города Сердобск.

Участие является добровольным и бесплатным, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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