28 сентября 2017, 18:46Общество Пензенцы смогут купить фермерские продукты на ярмарке-презентации В эти выходные, 30 сентября и 1 октября, в центре города развернется настоящий праздник урожая. На площади Ленина будет работать большая ярмарка-презентация местных сельхозпроизводителей. Они представят вкусные, качественные, экологически чистые продукты. Организаторы пригласили фермеров со всех уголков Пензенской области.

Розовые и желтые, ранние и поздние, маленькие и большие, полосатые, как арбузы, бархатные, как персики. Каких только томатов не найдешь в хозяйстве Рината Хабилина и Кадрии Дашкиной. Растениеводством супруги занимаются уже более 20 лет. Сейчас в их теплицах растет около 25 сортов помидоров. Говорят, что это не предел. Каждый год хозяйка ищет новые разновидности.

«Покупаю семена, проверяю на урожайность, если не понравится - не сажаю. Для нас важно, чтобы рассада красивая была, не вяла и урожайность чтобы большая была, ну и вкус тоже имеет значение», - поделилась она.

В село Чаадаевка Городищенского района аграрии переехали в 2007 году. Начинали с небольшого участка, поросшего бурьяном. Сегодня их хозяйство известно не только каждому из местных жителей, но и любителям вкусных и полезных овощей во всей области. Богаты не только томатами. В 2017 году в хозяйстве хороший урожай цветной капусты - все вилки плотные и белоснежные.

В 2017 году растениеводы впервые попробовали посадить брокколи. Капуста уже идет нарасхват у пензенских покупателей. Каждые выходные фермеры возят свой урожай на ярмарку в областной центр.

«Пользуются хорошим спросом, есть постоянные клиенты, которые каждую неделю приходят. В 2017 году будем расширяться, строить теплицу для выращивания огурцов круглогодично, чтобы и осенью, и зимой продавать», - рассказал Ринат Хабилин.

В ближайшее время купить овощи из Городищенского района пензенцы смогут в самом центре города. В субботу, 30 сентября, на площади Ленина откроется большая ярмарка-презентация. Свой урожай и товары представят сельхозпроизводители из разных районов Пензенской области.

«В первую очередь, это овощная продукция - картофель, морковь, свекла, лук, капуста. Будут также в широком ассортименте хлебобулочные изделия, мука, крупяные и кондитерские изделия, куры, копчености, все будет по рекомендованным ценам Министерством сельского хозяйства», - пояснила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

Ярмарка будет работать в течение двух дней - 30 сентября и 1 октября, с 8.00 до 15.00 часов. Желающим приобрести самые качественные продукты советуют прийти пораньше - товары местных производителей всегда расходятся быстро. Для гостей ярмарки также приготовили насыщенную развлекательную программу.

Общество

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