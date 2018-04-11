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11 апреля 2018, 15:06Общество
В апреле и мае пензенцы смогут купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 40%.
Пассажиры поездов дальнего следования «ФПК» могут оформить билеты со скидкой 40% в плацкартные вагоны поездов, которые будут курсировать по России с 5 мая по 28 июня, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Отмечается, что предложение действует на верхние места в конце вагона (34, 36), а также на верхние боковые места (с 38 по 54).
Условия акции не распространяются на оформление билетов по детскому тарифу и на проезд организованных групп пассажиров. Кроме того, скидка не применяется при покупке билетов на скорый фирменный поезд № 145/146 «Ингушетия» сообщением «Москва – Назрань», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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