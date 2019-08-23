Пензенцы смогут безболезненно пройти колоноскопию в поликлинике №4

На базе поликлиники №4 в Пензе теперь можно будет пройти процедуру фиброколоноскопии [исследование толстой кишки] без болезненных ощущений.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в медучреждении появился аппарат для скрининга колоректального рака, диагностики предраковых заболеваний толстой кишки и контроля результата оперативного лечения. Процедура выполняется с помощью специальной трубки, оборудованной камерой, датчиком и световым диодом. Колоноскопия довольно болезненна, однако с появлением нового оборудования пензенцы смогут пройти ее под местной анестезией.

«Для этого при проведении фиброколоноскопии мы применяем метод седации, позволяющий пациенту расслабиться и успокоиться, находясь при этом в сознании. Как правило, причинами колоноскопического исследования являются заболевания и образования в толстом кишечнике, которые могут вызвать дополнительный дискомфорт при процедуре, обезболивание методом седации позволит от них избавиться», - рассказала заместитель главврача по поликлинической части ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

Стоимость фиброколоноскопа составляет порядка 1,3 млн рублей, средства были выделены из областного бюджета.

В министерстве напомнили о том, что колоноскопия входит в стандарт оказания медпомощи и назначается при подозрении на опухоль толстого кишечника. С обезболиванием по полису ОМС ее можно пройти на базе поликлиники областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко, областного онкодиспансера, Кузнецкой, Каменской, Сердобской и Нижнеломовской межрайонных больниц, а также в Пензенской, Колышлейской, Никольской и Мокшанской районных больницах и отделенческой клинической больнице на станции «Пенза».

Подробнее о методах диагностики и лечения колоректального рака можно почитать в большом материале информагентства со столичным врачом Бадмой Башанкаевым и завотделением абдоминальной онкологии областного онкодиспансера Вячеславом Гудошниковым, пишет ИА «Пенза-Пресс».