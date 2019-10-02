Пензенцы смогут привиться бесплатно от гриппа в больнице им. Бурденко

Несмотря на такие показатели, профилактика гриппа продолжается на всей территории Пензенской области. Особое внимание к детям дошкольного и школьного возраста, сотрудникам соцслужб, транспортных компаний и коммунальных хозяйств. Тем, кто до сих пор отказывается от вакцины, специалисты напоминают о возможных последствиях заболевания гриппом.

«Он опасен, конечно, осложнениями. Для пожилых лиц, которые старше 65 лет, которые имеют хронические заболевания, потому что он бьет по клеткам. Если болят почки, значит, осложнением будет пиелонефрит, если сердце, значит миокардит, если органы слуха, можно потерять слух», - прокомментировала врач-паразитолог Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Ирина Табакаева.



Сейчас в регионе привито свыше 250 тысяч человек. Пройти вакцинацию любой желающий может в поликлинике по месту прописки, а также в 3 октября с 14:00 до 18:00 в областной клинической больнице имени Бурденко. В конференц-зале медучреждения пройдет день открытых дверей, где жители смогут задать все интересующие вопросы, а также сделать бесплатно прививку от гриппа.