Пензенцы смогут бесплатно посетить выставки и спектакли в «Ночь искусств»

3 ноября в пензенской библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, а также в музеях города и области пройдет всероссийская акция «Ночь искусств» (0+).

В лермонтовской библиотеке мероприятия будут проходить с 18:30. Программа включает игры, конкурсы, мастер-классы, спектакли театра «Кукольный дом» и творческой мастерской Натальи Арефьевой для детей и взрослых. Для посещения некоторых площадок требуется регистрация.

Также посетители смогут принять участие в чемпионате по чтению вслух, посетить экскурсии по книгохранилищу и подняться на балкон верхнего этажа библиотеки. В 23:00 начнется завершающее мероприятие акции – ночной киносеанс.

«Ночь искусств» также пройдет в Пензенской областной картинной галерее имени К. А. Савицкого и Губернаторском доме 3 ноября с 18:00. Посетителей ждут тематические экскурсии, вечера песни.

В Музее одной картины имени Г. В. Мясникова пройдут мероприятия, посвященные художнику Илье Репину, а в 18:00, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 - сеансы демонстрации его картины «Портрет священника Г.С. Петрова» в сопровождении фильма «Непостижимый Репин» (6+). На них требуется предварительная запись, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В Никольском музее стекла и хрусталя с 18:15 будут работать выставки и экскурсии.

Вход на все мероприятия – свободный. Возрастные ограничения - 0+.