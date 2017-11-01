Пензенцы смогут бесплатно посетить культурные мероприятия в «Ночь искусств»

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01 ноября 2017, 19:42Культура
Пензенская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств» (18+). 4 ноября учреждения культуры будут работать допоздна. Жители смогут бесплатно посетить выставки, мастер-классы, а также посмотреть спектакли и принять участие в творческих вечерах.
В 2017 году акцию «Ночь искусств» посветят. Дню народного единства и 100-летию Октябрьской социалистической революции.
«Все площадки готовы. Надеюсь, что программа будет не просто масштабной, но и очень интересной. Будут выставки, квесты, театрализованные представления, моноспектакли, литературно-музыкальные спектакли и так далее», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
«Надо верить, любить беззаветно!» (6+) и «Комунной вздыбленная Русь» (6+). Две выставки, посвященные 100-летию революции и будущему юбилею Комсомола, готовят в пензенской картинной галерее.
«Вводят в ту эпоху. Я каждый день захожу сюда и, как будто становлюсь моложе на 40 лет, вернулся в 70-80-е годы. Социалистический реализм - девиз того, что окружает нас. Это будет очень интересно», - поделился директор Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.
Над серьезной программой работают и сотрудники «Пензаконцерта». Там пройдет кинопоказ и музыкальный марафон.
«Это и Марта Серебрякова, и Анастасия Суднева, коллектив «Экспресс-бэнд». Там же будут выступать и городские коллективы», - рассказал директор «Пензаконцерта» Андрей Мамонов.
Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» стартует в музеях и библиотеках региона 4 ноября в 17.00.
В 2016 году с программой, которую посвятили Году кино познакомились более 3000 человек. На этот раз, уверены организаторы, гостей будет еще больше.
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