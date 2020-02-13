Пензенцы смогут бесплатно поплавать в бассейне дворца спорта «Олимпийский»

14 февраля пензенцев приглашают принять участие в областном проекте «Жить активно – здорово!» (0+). Для всех желающих будут организованы площадки здоровья, они смогут проверить свои силы в выполнении комплекса ГТО и получить бесплатный абонемент на разовое помещение бассейна.

Акция будет организована во дворце спорта «Олиспийский», там можно определить факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний и попробовать сдать нормативы комплекса ГТО. В региональном минздраве отмечают: место проведения выбрано неслучайно.

«Основными факторами риска развития онкологических, сердечно-сосудистых, бронхолегочных заболеваний и сахарного диабета второго типа являются малоподвижный образ жизни и избыточный вес. Именно плавание в бассейне является эффективным видом спортивных занятий, позволяющих быстро избавиться от лишнего веса, сформировать спортивную фигуру и вести борьбу с гиподинамией», - рассказала главврач областного центра медпрофилактики Ирина Пузракова.

Измерить показатели здоровья и получить абонемент на разовое посещение бассейна можно будет с 11 до 14 часов. Акции проходят еженедельно по пятницам в одном из спортобъектов Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».