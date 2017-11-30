30 ноября 2017, 19:07Общество Пензенцы смогли задать вопросы Валерию Лидину Установка лавочек на зимний период в центре города, решение жилищного вопроса, обеспечение автотранспортом - это лишь часть вопросов, с которыми пензенцы пришли в общественную приемную премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Жалобы и предложения горожан выслушал спикер областного парламента Валерий Лидин.

Наталья Переяслова на прием к спикеру областного парламента пришла от имени всей школы. Ученики образовательного учреждения мечтают принять участие в уникальном всероссийском проекте «Книга года» (6+). Это единственный на сегодняшний день подобный культурно-образовательный конкурс. Дети из разных городов становятся участниками большого детского жюри, знакомятся с новой литературой, читают и оценивают ее.

«Мы стараемся приучать к чтению не только детей, но и взрослых, мы уже кое-чего добились на этом пути. Не могу сказать, что все начали читать, нам представляется, что участие в этом проекте позволит расширить круг читателей и сделать чтение нормой жизни», - предположила директор средней школы № 56 Пензы Наталья Переяслова.

Проект уникален, и, по мнению педагога, пензенским школьникам было бы полезно поучаствовать в нем. К тому же, в фонд школы поступит новая образовательная и научная литература. Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин пообещал оказать содействие в реализации проекта.

«Интересный проект, я надеюсь, что он будет полезен не только для вашей школы, но и педагогическому сообществу Пензы», - сказал он.

Член областного Совета ветеранов Валентина Сгибова обратилась к председателю Законодательного Собрания с просьбой обеспечить их транспортом. Они много посещают районы области, где встречаются с молодежью, населением, устраивают концерты. И зачастую нанять кого-то для перевозки далеко не всем по карману.

«Нам необходим транспорт для важных нам поездок с привлечением заслуженных ветеранов, мы везем, изготовленные своими руками макеты кораблей, подводных лодок для музеев», - рассказала она.

Валерий Лидин отметил, что проведет встречу с перевозчиками и будет определен тот, кого закрепят за областным Советом ветеранов. В этот день к спикеру областного парламента обратилось порядка 10 человек. По большинству проблем, с которым пришли граждане, решение удалось найти сразу же.

Общество

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