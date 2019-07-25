Пензенцы смогли прикоснуться к истории мирового автомобилестроения

Элегантный автомобиль Horch 853А приковал к себе немало взглядов. На выставке - это была самая раритетная машина. Она была выпущена в 1938 году ограниченным тиражом, один экземпляр чудом оказался в Пензе. А вот кабриолет Lincoln - чуть моложе. Эта модель появилась в 1940 году, она сменила девять поколений и была снята с производства лишь в начале XXI века. Именно в такой машине был застрелен президент США Джон Кеннеди. Отдельного внимания на выставке удостоился еще один автомобиль Horch. Его история - для всех загадка. Завод, выпустивший машину, был уничтожен во время войны, а вместе с ним и вся документация. На восстановление ушло около полутора лет.

«Они восстанавливаются собственными руками и не по эскизам, а по картинке», - сказал организатор выставки Александр Ососков.

Вот уже 14 лет он самостоятельно воссоздает культовые авто. Среди них - гоночные, например, прототип автомобиля 60-х, сделанный на базе москвича. Яркая и миниатюрная машина особенно понравилась детям. Однако на выставке были представлены не только отреставрированные легендарные модели, но и заново созданные. Например, бывший «УАЗик», который когда-то собирались сдать в металлолом, послужил идеей для создания авто «Антилопа-Гну-Лорен-Дитрих». В управлении машина не отличается от современных авто.

Рассмотреть раритетные автомобили, сесть за руль и даже прокатиться вместе с водителем смогли все желающие окунуться в эпоху элегантных и солидных авто. Выставка продлилась один день, затем машины отправились по своим домам - в гараж.