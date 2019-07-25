Пензенцы смогли прикоснуться к истории мирового автомобилестроения

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 июля 2019, 19:19Культура
В Пензе вдоль дороги на Проспекте Строителей развернулась выставка ретро-автомобилей. Horch, Lincoln, «Руссо-Батл» - каждую из легендарных машинах прошлого столетия старательно готовили к показу. Некоторым зрителям даже посчастливилось прокатиться на старинном авто.
Элегантный автомобиль Horch 853А приковал к себе немало взглядов. На выставке - это была самая раритетная машина. Она была выпущена в 1938 году ограниченным тиражом, один экземпляр чудом оказался в Пензе. А вот кабриолет Lincoln - чуть моложе. Эта модель появилась в 1940 году, она сменила девять поколений и была снята с производства лишь в начале XXI века. Именно в такой машине был застрелен президент США Джон Кеннеди. Отдельного внимания на выставке удостоился еще один автомобиль Horch. Его история - для всех загадка. Завод, выпустивший машину, был уничтожен во время войны, а вместе с ним и вся документация. На восстановление ушло около полутора лет.
«Они восстанавливаются собственными руками и не по эскизам, а по картинке», - сказал организатор выставки Александр Ососков.
Вот уже 14 лет он самостоятельно воссоздает культовые авто. Среди них - гоночные, например, прототип автомобиля 60-х, сделанный на базе москвича. Яркая и миниатюрная машина особенно понравилась детям. Однако на выставке были представлены не только отреставрированные легендарные модели, но и заново созданные. Например, бывший «УАЗик», который когда-то собирались сдать в металлолом, послужил идеей для создания авто «Антилопа-Гну-Лорен-Дитрих». В управлении машина не отличается от современных авто.
Рассмотреть раритетные автомобили, сесть за руль и даже прокатиться вместе с водителем смогли все желающие окунуться в эпоху элегантных и солидных авто. Выставка продлилась один день, затем машины отправились по своим домам - в гараж.
25 июля 2019, 19:46Пензенцы актеры разыграли эпизоды из книг Михаила Загоскина
25 июля 2019, 19:41На молодежный форум «iВолга-2019» отправились 86 пензенцев
25 июля 2019, 19:36Пензенец подозревается в угоне автомобиля со стоянки
25 июля 2019, 19:28Посевная площадь в Пензенской области увеличилась на 37 тысяч гектаров
25 июля 2019, 19:23Пензенцам рассказали о мерах профилактики гепатита А
25 июля 2019, 19:19Пензенцы смогли прикоснуться к истории мирового автомобилестроения
25 июля 2019, 19:16В Пензе чествовали сотрудников Следственного комитета
25 июля 2019, 19:14Пензенский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов-ЦПФ»