15 ноября 2017, 19:34Общество Пензенцы получили от радио «Экспресс» наклейки на автомобиль Автолюбителям Пензы предоставили шанс выиграть полезную наклейку для своей машины от радио «Экспресс» (16+). Для этого достаточно было приехать вовремя к обозначенному месту и доверить свою машину радиоведущим.

Отдохнуть после эфира радиоведущим утреннего шоу «No stress» (16+) в это раз не довелось. Объявленная на радио «Экспресс» акция «Подарим наклейку на автомобиль» (0+) вызвала небывалый интерес у слушателей. Условий получения подарка было всего два: подъехать в полдень к зданию телерадиокомпании и доверить ди-джеям свою машину.

«Все просто замечательно! Единственное, пришлось всеми правдами и неправдами рвать когти сюда и как-то на работе обманывать начальство», - поделился радиослушатель Антон Кириллов.

Радиоведущие предложили горожанам креативно подойти к соблюдению Правил дорожного движения. Знак «Шипы», который должен быть на заднем стекле всех автомобилей на шипованной резине, они снабдили радийной символикой. Буква «Ш» в красном треугольнике органично вписалась во фразу «Я слушаю 105.2 FM».

«Новый закон, который вышел про эту букву, уже замучил всех водителей. Хочется внести какой-то креатив и подарить радиослушателям вот такой презент», - рассказал ди-джей «No stress» Евгений Савельев.

Наклейки с символикой радио «Экспресс» и знаком «Шипы» получили десятки пензенцев. На этом акция не закончилась, чтобы узнать, когда и где радиоведущие в следующий раз будут дарить подарки, слушайте 105.2 FM.

Общество

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