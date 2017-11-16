Пензенцы смогли окунуться в мир Востока

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16 ноября 2017, 19:26Культура
Музыкальный театр имени Яушева из Мордовии впервые привез в Пензу балет «Тысяча и одна ночь» (12+) по мотивам арабских народных сказок. Музыка азербайджанского композитора Фикрета Амирова окунула зрителей в мир загадочного Востока. Балет известен своей мелодичностью и гармонией. Его ставили на многих российских сценах и за рубежом. Артисты из Саранска выступили на сцене Центра культуры и досуга.
Борьба разума со злом, любви с ненавистью. Балет «Тысяча и одна ночь» - удивителен и проверен временем. Прекрасным языком танца о вечной любви молодого и могущественного царя Шахрияра к прекрасной Шехерезаде пензенскому зрителю рассказывали артисты государственного музыкального театра имени Яушева. Непростую роль первой жены правителя исполняет солистка балета Виктория Галаева. В этой партии балерина работает впервые.
«Немного переживаю, но, так как я очень долго мечтала исполнить эту роль, думаю, что соберусь на все 100% и покажу все, что надо», - поделилась солистка балета государственного музыкального театра имени И.М. Яушева Виктория Галаева.
Легендарные персонажи - это часть завораживающего сюжета, по которому царица обижается на мужа, что ей он предпочитает охоту. В одиночестве жена время не проводит, а развлекается со своими невольниками. Застав неверную, грозный царь решает казнить ее. Мольбы о прощении не помогают. Теперь под угрозой - жизнь не только царицы, но и невинных девушек. Тогда в мир зла и насилия входит воплощение мудрости - Шехерезада.
«Я думаю, что любая девочка в детстве мечтала быть восточной красавицей. Очень красивые костюмы, декорации, все блестит», - сказала ведущая артистка балета государственного музыкального театра имени И. М. Яушева Наталья Царева.
Обманутому мужу и грозному правителю она рассказывает волшебные сказки и пробуждает в ожесточенном сердце любовь, спасая всех невинных.
В следующий раз, 13 декабря театр Республики Мордовия обещает привезти в Пензу музыкальную комедию в двух действиях «Старинные амуры» (12+), поставленную по пьесе Дениса Фонвизина «Бригадир».
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