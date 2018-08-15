Пензенцы скорбят о смерти Эдуарда Успенского

«Спасибо за детство!» - слова благодарности писателю Эдуарду Успенскому, который открыл удивительный мир доброты и юмора для нескольких поколений детей выражает вся страна. Известный сказочник, издатель и сценарист после продолжительной болезни 14 августа скончался в Москве. Пензенцы, воспитанные на его произведениях и мультфильмах, восприняли печальное известие, как личное горе.

Его книги давно разобраны на яркие афоризмы, а герои - узнаваемы и всенародно любимы. В каждом сказочном персонаже угадываются черты и характер самого автора - Эдуарда Успенского - личности остроумной и многогранной. О том, что Чебурашка и Крокодил Гена осиротели, в эти дни говорят все, кто благодарен писателю за счастливое детство.

«Помню, как он приезжал в Пензу в 1994 году, если не ошибаюсь, у меня даже книга осталась с его автографом», - рассказала жительница областного центра Анжела Китаева.

«Любимая книга - «Простоквашино» (6+), потому что она учит добру. Детям нравится, да и все поколениям», - отметил житель Пензы Александр Ерохин.

«Он заслужил свою узнаваемость большой искренностью, и его творчество было очень светлым. Уверена, что оно останется с нами надолго», - сказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Эдуард Успенский скончался 14 августа в Москве на 81 году жизни. После себя он оставил ценное наследие. Известный сказочник писал пьесы для театра, сценарии для радио и телевидения и книги, которые занимают почетное место в детских библиотеках по всей стране. Причем со временем интерес к произведениям не только не угасает а, наоборот увеличивается. В областной библиотеке для детей и юношества свыше 200 экземпляров его книг.

«Чаще всего его произведения берут малыши и ученики начальной школы. Это можно отследить даже по листку возврата и посмотреть, сколько раз та или иная книга была взята в 2018 году», - рассказала сотрудница областной библиотеки для детей и юношества Наталья Новичкова.

«Я выросла на его книгах, мультфильмах по ним. Он, конечно, замечательный писатель, и его кончина очень нас огорчила», - сказала заместитель директор областной библиотеки для детей и юношества Марина Русакова.

Вера и Анфиса, Дядя Федор, кот Матроскин, Чебурашка и Крокодил Гена. Придуманные им сказочные персонажи скоро отметят полувековой юбилей и, конечно, навсегда сохранят в памяти взрослых и детей своего создателя.