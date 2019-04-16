Пензенцы скорбят из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

Жители Пензы в Сети реагируют на ужасные новости из Парижа – накануне великий памятник архитектуры, собор Нотр-Дам-де-Пари охватило пламя.

Те, кому посчастливилось своими глазами увидеть знаменитый собор Парижской Богоматери до катастрофы и сфотографироваться на фоне величественного сооружения, выкладывают в соцсетях снимки с грустными подписями.

«Ужасная трагедия. Мой зимний Нотр-Дам де Пари. Я так рад был встрече с тобой», - написал пензенец Алексей в Facebook.

«Бессмысленно и глупо погибать при таких идиотских обстоятельствах. Не война, не революция, а просто косяк на стройке. Счастлив, что имел возможность видеть это величественное и гордое здание в его лучшем виде за полные трудностей и забвения 856 лет», - отметил пользователь Instagram Кирилл.

Те пензенцы, которые не успели побывать рядом с французским храмом, но всегда мечтали об этом, жалеют, что уже не увидят его в прежнем виде, и надеются на то, что Нотр-Дам удастся восстановить.

«Тушите скорее, пожалуйста! Я хочу как-нибудь увидеть его, а не пепелище», - такой пост 12 часов назад в Instagram размещала Галина.

На трагедию в соцсети «ВКонтакте» отреагировали сотрудники картинной галереи им. К. А. Савицкого.

«Пензенская картинная галерея скорбит вместе со всем миром. Сегодня в ночь на 16 апреля был поврежден в страшном пожаре памятник мировой архитектуры - собор Парижской Богоматери (также известный как Нотр-Дам-де-Пари). Выражаем свои соболезнования Франции и всему мировому сообществу о невосполнимой потере», - отмечается в группе галереи.

К грустному посту сотрудники учреждения приложили фото работы художника Николая Осенева «Париж. Набережная Сены», на которой вдали виднеется Нотр-Дам.

Напомним, собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. В результате пожара обрушились шпиль, часы и крыша здания. По прогнозам экспертов, реставрация памятника архитектуры и истории обойдется в сотни миллионов евро, пишет ИА «Пенза-Пресс».