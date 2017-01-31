31 января 2017, 11:04Общество Пензенцы шутят над водителем, сделавшим «красивый» обгон В группе, посвященной Пензе, в соцсети «ВКонтакте» размещено видео зимних кульбитов одного из водителей.

На ролике видно, как на повороте иномарка на скорости решила обогнать ехавшую в попутном направлении машину, но ее резко занесло. Автомобиль попал в сугроб, но, не снижая скорости, поехал дальше, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«От стыда не уедешь, как на газульку не дави. Он хотел сделать красиво и вальяжно, но...» - отметил в комментариях к записи пользователь.

«Хорошо, что не перевернулся!!!» - добавил другой пользователь.

Общество

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Источник фотографии: скриншоты https://vk.com/typical_penza?z=video-2484408_456239333%2Fafa8295b2b021c1482%2Fpl_wall_-35776429