Пензенцы шутят над водителем, сделавшим «красивый» обгон

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31 января 2017, 11:04Общество
В группе, посвященной Пензе, в соцсети «ВКонтакте» размещено видео зимних кульбитов одного из водителей.
На ролике видно, как на повороте иномарка на скорости решила обогнать ехавшую в попутном направлении машину, но ее резко занесло. Автомобиль попал в сугроб, но, не снижая скорости, поехал дальше, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«От стыда не уедешь, как на газульку не дави. Он хотел сделать красиво и вальяжно, но...» - отметил в комментариях к записи пользователь.
«Хорошо, что не перевернулся!!!» - добавил другой пользователь.
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