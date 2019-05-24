Пензенцы шокированы столбом дыма возле ПГУ

В Пензе неподалеку от ПГУ вспыхнул пожар. Об этом стало известно из Сети

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что заметил пожар в районе двух часов дня 24 мая.

Подписчики сообщества в комментариях рассказали, что горит гараж. Другой очевидец добавил, что постройка относится к автошколе ПГУ.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».