24 мая 2019, 16:04Общество

Пензенцы шокированы столбом дыма возле ПГУ

В Пензе неподалеку от ПГУ вспыхнул пожар. Об этом стало известно из Сети

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что заметил пожар в районе двух часов дня 24 мая.

Подписчики сообщества в комментариях рассказали, что горит гараж. Другой очевидец добавил, что постройка относится к автошколе ПГУ.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sluhi_pgu

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