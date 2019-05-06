Пензенцы шокированы появлением огромной крысы в туалете общежития

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06 мая 2019, 16:38Общество
Пензенский студент рассказал в Сети о гигантской крысе, которая якобы плавала в туалете общежития №3, которое относится к университету архитектуры и строительства.
Фото необычного гостя он опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте».
Судя по снимку, крыса плавала в унитазе. Автор поста добавил, что якобы никакие меры не принимаются.
Официальной информации нет. Также неизвестно, живая крыса или нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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