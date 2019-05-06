06 мая 2019, 16:38Общество

Пензенцы шокированы появлением огромной крысы в туалете общежития

Пензенский студент рассказал в Сети о гигантской крысе, которая якобы плавала в туалете общежития №3, которое относится к университету архитектуры и строительства.

Фото необычного гостя он опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте».

Судя по снимку, крыса плавала в унитазе. Автор поста добавил, что якобы никакие меры не принимаются.

Официальной информации нет. Также неизвестно, живая крыса или нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 95

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ