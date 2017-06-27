Пензенцы с ул. Львовской вынуждены ходить по проезжей части

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27 июня 2017, 14:40Общество
Проезжая часть - вместо тротуара. На улице Львовской дети вынуждены ежедневно добираться до школы по проезжей части. Об этой проблеме жители частного сектора рассказали на портале «Открытая Пенза».
Телеканал «Экспресс» уже обращал внимание на проблему. Пару недель назад на улице положили новый асфальт. Однако обустройство тротуаров не было предусмотрено проектом. В связи с этим жители частного сектора ежедневно вынуждены прокладывать свой путь по проезжей части.
После ремонта на улице Львовской увеличился не только поток машин, но и скоростной режим. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, горожане просят установить дорожные знаки, ограничивающие скорость, а также несколько лежачих полицейских.
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