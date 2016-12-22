22 декабря 2016, 13:33Общество Пензенцы с помощью мобильного приложения могут определить подлинность алкоголя Контрафактный алкоголь пензенцы смогут определить с помощью своего смартфона. В регионе запущено мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», разработанное федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

С помощью скачанного на телефон приложения можно установить подлинность любой приобретенной бутылки спиртного. Для сканирования необходимо навести камеру мобильного устройства на штрих-код акцизной марки или QR-код выданного чека.

Кроме того, приложение позволяет обнаружить ближайшую торговую точку, легально реализующую спиртные напитки. По мнению чиновников минсельхоза, это поможет избежать покупки нелегального товара, а также сообщить о том, где продают контрафакт.

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