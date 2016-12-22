Пензенцы с помощью мобильного приложения могут определить подлинность алкоголя

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 декабря 2016, 13:33Общество
Контрафактный алкоголь пензенцы смогут определить с помощью своего смартфона. В регионе запущено мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», разработанное федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.
С помощью скачанного на телефон приложения можно установить подлинность любой приобретенной бутылки спиртного. Для сканирования необходимо навести камеру мобильного устройства на штрих-код акцизной марки или QR-код выданного чека.
Кроме того, приложение позволяет обнаружить ближайшую торговую точку, легально реализующую спиртные напитки. По мнению чиновников минсельхоза, это поможет избежать покупки нелегального товара, а также сообщить о том, где продают контрафакт.
22 декабря 2016, 15:35Перед Новым годом для пензенцев откроют большую ярмарку
22 декабря 2016, 15:01Депутаты пензенской Гордумы приняли бюджет на 2017 год
22 декабря 2016, 14:45В Пензе торжественно поздравили Семена Резника с 75-летием
22 декабря 2016, 14:39Дело Алексея Нетесанова направили в суд
22 декабря 2016, 14:33Пьяный парень в кафе набросился на полицейского
22 декабря 2016, 14:0411 пензенцев осудили за наркобизнес в регионе
22 декабря 2016, 13:33Пензенцы с помощью мобильного приложения могут определить подлинность алкоголя
22 декабря 2016, 13:04В Пензе автомобили на парковке у Бурденко мешали убирать снег