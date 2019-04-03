Пензенцы рискуют стать жертвами телефонного мошенничества

Мошенники выманивают у ничего не подозревающих пензенцев различные суммы: от одной до нескольких сотен тысяч рублей. В качестве жертв злоумышленники выбирают людей от 30 до 40 лет. Несмотря на множество случаев, большинство мошенников работает по одной схеме. Они звонят людям и сообщают о подозрительных переводах с их карты. Для убедительности, даже могут предоставить личные данные человека.



«Работники кредитных, банковских и других организаций никогда не звонят клиентам с такой целью. Если они видят, что идет какая-то сомнительная операция, то они просто приостанавливают действие карты, и ее владельцу приходится лично связываться с банком», - рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.

Также представители правоохранительных органов напоминают, что пароли и защитные коды от своей карты не стоит сообщать никому, даже сотрудникам банка.