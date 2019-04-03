Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 апреля 2019, 19:28Общество
Неосторожные пензенцы рискуют стать жертвами телефонного мошенничества. С начала 2019 года на территории региона зафиксировано более 200 случаев обмана граждан подставными сотрудниками банка.
Мошенники выманивают у ничего не подозревающих пензенцев различные суммы: от одной до нескольких сотен тысяч рублей. В качестве жертв злоумышленники выбирают людей от 30 до 40 лет. Несмотря на множество случаев, большинство мошенников работает по одной схеме. Они звонят людям и сообщают о подозрительных переводах с их карты. Для убедительности, даже могут предоставить личные данные человека.
«Работники кредитных, банковских и других организаций никогда не звонят клиентам с такой целью. Если они видят, что идет какая-то сомнительная операция, то они просто приостанавливают действие карты, и ее владельцу приходится лично связываться с банком», - рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.
Также представители правоохранительных органов напоминают, что пароли и защитные коды от своей карты не стоит сообщать никому, даже сотрудникам банка.
03 апреля 2019, 19:46Пензенские хоккеисты борются за Кубок надежды
03 апреля 2019, 19:41Пензенские школьник защитили проекты по благоустройству города
03 апреля 2019, 19:38В Кузнецке готовятся к высадке 30 тысяч цветов
03 апреля 2019, 19:28Пензенцы рискуют стать жертвами телефонного мошенничества
03 апреля 2019, 19:23Пензенские приставы напомнили жителям Первомайского района о долгах
03 апреля 2019, 19:19Финалистов «Живой классики» в Пензе оценивал педагог Щукинского училища
03 апреля 2019, 19:16В пензенские военкоматы стало призываться больше образованной молодежи
03 апреля 2019, 19:14Пензенские исследователи рассказали о грядущей этнографической экспедиции