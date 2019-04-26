Пензенцы разрабатывают экскурсионные маршруты «Здесь был эвакогоспиталь»

Пензенские поисковики разрабатывают масштабный проект, посвященный истории региона в период Великой Отечественной войны. Известно, что в «тыловой» Пензенской области не только ковали оружие победы, регион был крупным госпитальным центром для раненых бойцов Красной Армии.

Всего на территории области работало 90 эвакогоспиталей - для них выделялись помещения больниц, санаториев, учебных заведений. Через них прошли 200 тысяч фронтовиков. Поисковики нашли уникальные сведения по каждому эвакогоспиталю - все они войдут в электронную базу данных, а также в печатный сборник.

В музее пензенской гимназии №1 есть стенд, посвященный времени, когда вместо учеников в этом здании и днем, и ночью находились солдаты. В июне 1941 здесь был развернут эвакогоспиталь № 1648.

«Первым главным врачом госпиталя была Пахомова Анна Павловна, после нее были другие врачи, один из них - Левков Александр Иванович. Что самое интересное - имена и жизни этих людей были тесно связаны даже после войны, потому что их дети, внуки и правнуки у нас учились и учатся до сих пор», - рассказала руководитель комплекса «Школа - музей» в классической гимназии № 1 г. Пензы, директор классической гимназии № 1 г. Пензы (1985-2009 гг.) Ольга Ивлиева.

Эвакогоспиталь №1648 работал до 31 декабря 1946 года. В актовом зале гимназии № 1 располагалась операционная. Всего за время работы госпиталя здесь провели 1802 операции. За пять с лишним лет медики смогли оказать помощь семи тысячам красноармейцев. Почти 80% из них после лечения вернулись в строй.

Один из раненых бойцов Красной Армии, которого удалось здесь спасти, через много лет возглавил среднюю школу №1, так в советское время называлась гимназия №1. Это Антон Степанович Павленко. Он участвовал в битве на Курской дуге, освобождал Варшаву. А в 1944 году в боях за Наревский плацдарм в Польше был тяжело ранен и попал в пензенский эвакогоспиталь. В Пензе и остался. С 1965 года и до ухода на пенсию в 1978 году он был директором школы.

«Он на столько был скромный человек, что даже когда к нему приходили на праздники поздравлять, он воспринимал это как великое уважение, дань, он чувствовал себя неловко, что ему уважение такое оказывают», - отметила Ольга Ивлиева.

Всего в Пензе в годы Великой Отечественной было развернуто шесть эвакогоспиталей. По области - свыше 90. Не все здания сохранились - только две трети. При этом на половине из них нет мемориальных табличек. Так, на здании гимназии №1 табличка с надписью «Здесь был эвакогоспиталь» была разрушена при капитальном ремонте в конце 80-х годов прошлого века. Установить новую теперь планируют пензенские поисковики.

Региональное отделение поискового движения России работает над масштабным проектом, который посвящен госпиталям времен войны. Изучают историю каждого эвакогоспиталя - удалось найти даже давно забытые сведения, как, например, о госпитале № 988, который располагался в здании техникума Железнодорожного транспорта.

«Уникальные сведения, которые касаются истории этого госпиталя, были найдены в центральном архиве министерства обороны, так, например, там была найдена информация о том, что этот госпиталь имел хирургическую направленность и здесь лечились тяжело раненные больные с гипсовыми повязками. Также говорится о том, что он был развернут на 500 мест и не хватало мест для размещения больных, и иногда больные располагались по три человека на двух кроватях», - сказала руководитель пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.

Проект поисковиков называется «В тылу герои не забыты». Работы начали летом прошлого года и завершат в сентябре 2019-го. Окончательным итогом проекта станет печатный справочник, а также электронная база данных об эвакогоспиталях и госпитальных захоронениях в Пензенской области.

«В этом электронном ресурсе помимо истории будут находиться списки бойцов, умерших в том или ином госпитале и эти списке будут выверены, дополнены, исправлены неточности, добавлены года рождения этих бойцов для того, чтобы поисковики из других регионов имели возможность зайти на наш сайт, открыть и посмотреть», - пояснила Лариса Казакова.

Также сейчас общественники разрабатывают экскурсионные маршруты под названием «Здесь был эвакогоспиталь». Школьники смогут посетить все здания, где располагались фронтовые госпитали Пензы, Кузнецкого и Сердобского районов. Первые экскурсии должны провести уже в мае.