22 июля 2019, 16:04Происшествия

Пензенцы рассказали подробности трагедии в Кузнецком районе

На одной из баз отдыха в Кузнецком районе Пензенской области утонула молодая женщина. Пользователи рассказали в соцсети подробности произошедшего.

По словам очевидцев, девушка плавала на надувном матрасе вместе с дочкой. В какой-то момент он перевернулся, и они очутились в воде. Малышку удалось спасти, а вот маму – нет.

«Отдыхали в это время. Видели женщину с малышкой на матрасе. Фотографировались и даже не поняли, что кто-то тонет - криков о помощи не было. Мы были на другом берегу. На пляже людей мало было», - рассказала пользователь Екатерина.

Информацию подтвердили в Пензенском пожарно-спасательном центре, трагедия произошла 21 июля. Девушке было 23 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/07/22/12414561

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